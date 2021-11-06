Evlat nöbetini sürdüren aileler, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi. Akşener’e çağrı yapan aileler, “Vicdanınız varsa Türkkan’ı partiden atarsınız” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 796’ncı günde de kararlılıkla devam etti.

Evlat nöbetindeki aileler, Bingöl’de şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler savuran İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

Aileler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Evlat nöbetindeki aileler adına açıklamalarda bulunan Süleyman Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Biz anneler ve babalar olarak hiçbir zaman yılmadık. Eylemimizin ilk gününden beri Türkiye'nin her yerine çağrı yaptık, gelin bize destek olun dedik, bu HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkaralım.

“AKŞENER BİR KERE BİLE GELİP BİZE DESTEK OLMADI”

Dört bir yandan bize destekler geldi acımızı paylaşanlar oldu. Ama maalesef muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti yanımıza gelmediler. Meral Akşener’e yüzlerce kez çağrı yaptık ama o bir kere bile gelip bize destek olmadı.





“VİCDANINIZ VARSA TÜRKKAN’I PARTİDEN ATARSINIZ”

Dün de gördüğünüz gibi bir şehidimizin ağabeyi sırf HDP’ye destek vermeyin dediği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edilmiştir. Şehit ailelerimiz asla yalnız değiller. Biz evlat nöbeti tutan aileler olarak Meral Akşener'den şunu istiyoruz, eğer biraz vicdanınız varsa, şehit ailesine küfreden Türkkan’ı partiden atarsınız.”

Diyarbakır ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki VİDEO

