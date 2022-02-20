Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
528.430
-3.41%
BTXN Coin
39.87
2.41%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Diyarbakır ailelerinin eyleminde 902'nci gün

    Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır ailelerinin eyleminde 902'nci gün

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 902'nci gününde de sürüyor.

    2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın da kararlı eylemini sürdürüyor.

    Konuya ilişkin konuşan Sabire Aydın, Oğlunu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti.

    "ANNE VE BABALARINIZIN KUCAKLARI AÇIK SİZE"

    Oğluna teslim olma çağrısı yapan Aydın, Evlat mücadeleme devam ediyorum. 3 yıldır burada aileler olarak evlatlarımız için oturuyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz, lütfen duyun bizi. Oğlum Zafer gelin teslim olun, biran önce yuvanıza kavuşun. Dağlarda sizin işiniz yok, anne ve babalarınızın kucakları açık size." dedi.

    "SİYASET YAPIYORUZ DİYE KANDIRDILAR"

    Çocuğunun kaybolma sürecini anlatan Aydın, "HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından siyaset yapıyoruz diye aldılar içlerine çocuğumu. Oğlum 2 ay yaz tatilinde üniversite okurken İstanbul’dan İzmir’e geçip 1 hafta içinde kayboldu” diye konuştu.

    Diyarbakır ailelerinin eyleminde 902 nci gün #1

    Diyarbakır ailelerinin eyleminde 902 nci gün #2

    Diyarbakır ailelerinin eyleminde 902 nci gün #3


    İlginizi Çekebilir

    Tudor'a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü
    Dünyadan futbol

    Tudor'a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü

    Resmi Gazete 19 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 19 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir