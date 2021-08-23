Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdürecek.

Evlatlarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin 720'nci günü.

Birçok aile evladına kavuşmasına rağmen, henüz çocuklarını bekleyen aileleri de oturma eyleminde yalnız bırakmıyor.

Anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdürecek.

Diyarbakır anneleri 24 saat evlat nöbeti tutacak VİDEO

''BUNDAN SONRA GECE GÜNDÜZ BURADA KALACAĞIZ''

Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz" dedi.

''3 EYLÜL'DE HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ''

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de gece de nöbet tutmaya başladıklarını ve sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

Demir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız. Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.