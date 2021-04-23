Evlatları çocuk yaşta dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, bekleyişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi 600'üncü gününe girdi.

Ellerindeki fotoğraflarla evlatlarına kavuşmayı bekleyen anneler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Çocukları ile yaşadıkları anıları unutmayan çaresiz aileler, evlatlarından gelecek güzel haberleri duyana kadar HDP il binası önünde bekleyişini sürdüreceğini söylüyor.

"KIZIMIN 23 NİSAN'DA DAĞDA İŞİ NE"

6 yıl önce kaçırılan kızı Songül'e hasret kaldığını söyleyen anne Fatma Akkuş, "23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var? Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.

Diyarbakır anneleri 600 gündür evlat nöbetinde ViDEO

"CİĞERİMİ KOPARIP, DAĞA MAHKUM ETTİLER"

Anne Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini belirtti.

"Oğlum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok severdi. Şiirler okurdu. Evde yaptığımız etkinlikleri bayramda okula götürürdü. Ciğerimi koparıp dağa taşa mahkum ettiler." ifadelerini kullanan Üçdağ, oğlunu çok özlediğini, sesine hasret kaldığını dile getirdi.

"ELİNDE BAYRAKLA OKULA GİDERDİ"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için eylem yapan Nazmi Türan ise "Sonuna kadar buradayım. Sadece kızımı istiyorum. 23 Nisan'da eline bayrak alarak okula giderdi. Bayramı büyük bir sevinçle karşılıyordu. Polis olmak hayali vardı. Şimdi ölü mü, sağ mı bilmiyoruz." dedi.