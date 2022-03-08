Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de eylemlerine devam etti

Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de eylemlerine devam etti

Evlatlarını PKK'dan geri alabilmek için HDP binası önünden ayrılmayan Diyarbakır annelerinin eylemleri, 918'inci gününde de devam etti.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2029 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı bölgelerden bir araya gelerek her türlü zorluğa rağmen nöbet çadırını terk etmeyen ailelerin eylemi, 918’inci gününe girdi.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 266'ya yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Diğer ailelerin umutlu bekleyişi ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de devam etti.

“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE EVLADIMIZ YANIMIZDA YOK”

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan anne İmmihan Nilifırka, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarının ellerinden alındığını söyledi. Annelerin emekçi kadınlar olduğunu vurgulayan Nilifırka, "Doğurduğumuz, büyüttüğümüz evlatlarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı almaya hakları yok. Tüm annelere çağrımdır gelsinler hep beraber evlatlarımızı isteyelim. Dünya Kadınlar Günü'nde evladımız yanımızda yok. Bu nedenle bizim için buruk bir gün." dedi.

“KADINLARI BEDENEN, RUHEN ÖLDÜRDÜLER”

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da, "Çocuklarımızı elimizden aldılar. Kadınları bedenen, ruhen öldürdüler. Nerede kadın hakları, nerede insan hakları?” dedi.

"DÜNYAYA SESLENİYORUM, SESİMİZİ DUYSUNLAR"

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu ise, "Tüm annelere, kadınlara çağrım, gelip bize destek versinler, bizi burada yalnız bırakmasınlar. 8 senedir evladımı görmüyorum. Anne hakkı, kadın hakkı bu mudur? Ceylan'ımı istiyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar." ifadelerini kulandı.

Dağa götürülen oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan anne Necibe Çifçi de, "Hiçbir emek annenin evladına verdiği emekten daha büyük değildir.” dedi.