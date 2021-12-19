Çocuk yaşta dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmayı bekleyen ailelerin mücadelesi, kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 839'uncu gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek 6 yıl önce 16 yaşında kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

"BENDEN CİĞERİMİ ALDILAR"

Mücadelesine son vermeyeceğini belirten anne Çiftçi, "Oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." dedi.

"3 YIL OLDU OĞLUM KAÇ GEL"

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum kaç, gel. Kardeşini de şehit ettiler. Yeter artık, bizi acılar içinde bırakma. 3 yıl oldu burada yolunu gözlüyoruz. Askere, polise teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri 839 gündür evlat nöbetinde VİDEO

DİYARBAKIRLI BABA DA OĞLU SESLENDİ

İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan Diyarbakırlı baba Celil Begdaş da evlatlarına kavuşmak için eyleme devam edeceklerini ifade etti. Begdaş, dağdaki tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.