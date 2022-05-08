HDP il binası önünde eylemlerine 979’uncu günde de devam eden anneler, Anneler Günü’nde de umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde, HDP il başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 979’uncu gününe girdi.

Verilen kararlı mücadele sayesinde, 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden evlat nöbetini terk etmeyen aileler ise, buruk geçen Anneler Günü’nde de nöbet çadırını terk etmedi.

“Bize ne Anneler Günü var ne bir bayram”

AA’nın haberine göre; evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemi yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anneler Günü, bize ne Anneler Günü var ne bir bayram. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Yavrularımızı istiyoruz. İnşallah bu, çocuklarımızdan ayrı son Anneler Günü'müz olur."

Yıllardır kızından ayrı kaldığı için çok acılar çektiğini anlatan Levent, çok özlediği evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirtti.

Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlatlarını bekledi VİDEO

"Burada yavrumu bekliyorum"

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü aktardı.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Biçer, "Burada yavrumu bekliyorum. Bugün Anneler Günü, üzgünüz. Çocuğum burada olmuş olsaydı Anneler Günü'mü kutlayacaktı, mutlu olacaktım." diye konuştu.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.