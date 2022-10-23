Diyarbakır'da evlat nöbetine devam eden aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında bekleyerek, destek sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Binlerce kişiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır anneleri, tören alanında bekledi.

Diyarbakır annlerinden Erdoğan'a destek

Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları atarak bayrak açtı.

Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında karşıladı ViDEO