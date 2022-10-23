Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
361.891
-0.25%
BTXN Coin
9.73
-1.21%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında karşıladı

    Diyarbakır'da evlat nöbetine devam eden aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında bekleyerek, destek sloganları attı.
    • 23.10.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında karşıladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

    Binlerce kişiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır anneleri, tören alanında bekledi.

    Diyarbakır annlerinden Erdoğan'a destek

    Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları atarak bayrak açtı.

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında karşıladı ViDEO

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı tören alanında karşıladı #1

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı tören alanında karşıladı #2

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı tören alanında karşıladı #3

    Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı tören alanında karşıladı #4


    Merkez bankalarının kararları izlenecek
    Ekonomi

    Merkez bankalarının kararları izlenecek

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Canlı yayında cemevi tartışması
    Medya

    Canlı yayında cemevi tartışması

    Görüş Bildir