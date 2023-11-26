Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde! Eylem bin 546'ncı güne ulaştı 10 yıldır oğlundan haber alamayan ve evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Oralar sizin yeriniz değil. Sizin elinizden kalemi aldılar silah verdiler. Bizim çocuklarımızı dağlara esir ettiler" diyerek evladına seslendi.

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İHA

Terör örgütü PKK, yüzlerce anne ve babayı evladından ayırdı.

Örgütün siyasi ayağı olan HDP, bugüne kadar çok sayıda gencin beynini yıkayarak dağa kaçırılmasına neden oldu.

Bunun üzerine aileler, çocukları için harekete geçti.

Aileler eylemde

Böylelikle 3 Eylül 2019 tarihinde, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti başladı.

Farklı kentlerden bölgeye gelen ailelerin oturma eylemi bugün bin 546'ncı güne ulaştı.

"Bizim çocuklarımızı dağlara esir ettiler"

Oğlu Eren’den 10 yıldır haber alamadığını belirten anne Fadime Aksu, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Evladından hiçbir şekilde haber alamadığını ifade eden Aksu, “10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eren, ne olursun dön gel. Oralar sizin yeriniz değil. Sizin elinizden kalemi aldılar silah verdiler. Bizim çocuklarımızı dağlara esir ettiler. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlerin yanında oldular. Oğlum, seni çok özledim dön gel artık. Senin kalbin rahatsızdı nasıl dayanıyorsun oralarda. Ben Diyarbakır’dayım dağda tek bir çocuk kalmayana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)