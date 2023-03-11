Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürüyor! Evlat nöbeti bin 285'inci güne ulaştı

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlattı.

HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti, bin 285 gündür devam ediyor.

Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin haklı direnişi, birçok insana umut oldu.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan’ı HDP’den isteyen yüreği yanık anne Aydan Arslan, kızına teslim ol çağrısı yaptı.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 4 yıldır mücadelemizi devam ediyoruz, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı versinler, onlar için büyütmedik. Aysun kızım eğer beni görüyorsan ne olur geri dön. Kardeşlerin yollarını bekliyor, gel güvenlik güçlerimize teslim ol korkma.