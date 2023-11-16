Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor Evlat nöbetini sürdüren anneler, HDP binası önünde çocuklarına teslim olma çağrısında bulundu. Oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını belirten bir anne, "İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

İsrail-Filistin Savaşı tüm şiddetiyle sürüyor.

Katil İsrail, bir terör örgütü gibi hareket ederek yaşlı, çocuk, hasta ayırt etmeksizin saldırıyor.

Ülkemiz dış politikada bu katliama en sert tepkiyi vererek, Filistinlilere büyük bir destek veriyor.

Diğer yandan iç politikada ülke içinde asayişi bozan bölücü terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Her yıl yüzlerce insanın ölümünden sorumlu PKK terör örgütüyle mücadele tüm hızıyla devam ederken, çocukları teröristler tarafından kandırılan anneler tepkilerini dile getiriyor.

HDP binası önünde toplanılıyor

Çocukları PKK tarafından kandırılarak veya kaçırılarak dağa çıkarılan 300'e yakın anne, 2019'dan beri Diyarbakır'da toplanıyor.

Diyarbakır Anneleri, Terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak görülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek evlatlarının geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

"İsrail'in yaptığını PKK bize yapıyor"

Oğlunun 1 Haziran 2015’te PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Mevlüde Üçdağ, oğlu için çadırda olduğunu ve oğlundan 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığını belirtti.

Üçdağ terör örgütleriyle ilgili şu sözleri kullandı:

“Ne hakları var evladımı götürdüler. 8-9 yaşındaki çocukların dağda ne işi var? Ben, eşim ve buradaki aileler hepimiz sağlığımızdan olduk. O çocuk gittiği gün o aile de yıkılıyor, o eve ateş düşüyor. İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor.”

"Beni duyuyorsan gel teslim ol"

Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ ise, 5 yıldır çadırda nöbet tuttuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Benim annem de sağlığından oldu. Hiçbir şekilde vazgeçmedim, sonuna kadar da savaşıyorum. Süleyman, beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)