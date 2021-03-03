HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarını terör örgütü PKK'dan isteyen aileler, 'Kandil'in itleri, yıldıramaz bizleri' sloganları attı.

2019 yılında oğlu terör örgütü PKK için HDP tarafından dağa kaçırılan anne Hacire Akar, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmıştı.

Acılı annenin oğlunu terör örgütü PKK'dan ve HDP'den istemesinin ardından anne Akar, evladına kavuşmuştu.

Hacire Akar'ın ardından umutlanarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve evlatlarını terör örgütü PKK ile HDP'den isteyen aileler, yüzlerce gündür eylemlerini sürdürüyor.

"KANDİL'İN İTLERİ, YILDIRAMAZ BİZLERİ"

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için direnen aileler, "Kandil'in itleri, yıldıramaz bizleri." sloganları attı.

"HALK DÜŞMANI PARTİ"

Evlatlarına kavuşmak için bir arada bulunan anneler, ellerindeki 'Halk Düşmanı Parti' (HDP) pankartlarıyla direnişlerine devam etti.

O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır anneleri: Kandil'in itleri yıldıramaz bizleri VİDEO

