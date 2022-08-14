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    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz

    HDP'yi suçlayan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Anneler, "Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız. Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi" dedi.
    • 14.08.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 16:20
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    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz

    Çocukları dağa kaçırılan Diyabakır anneleri, HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

    HDP'yi evlatlarının kaçırılmasından sorumlu tutan annelerin nöbeti, 1077'nci gününe girdi.

    Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zeliha Eslek, 6 yıldır haber alamadığı oğlu İsa için evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Eslek, evladının ölü ya da sağ olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

    "Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız"

    "Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız, nöbeti sürdüreceğiz." diyen Eslek, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz #1

    "Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi"

    Biçer, "Türkiye'nin dört bir köşesinden anne ve babalar buraya gelerek evladını PKK terör örgütünden ve onun siyasi kolu HDP'den istiyor. Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Doğru adreste olduğumuzdan eminiz." dedi.

    AA'nın haberine göre, evlatlarına seslenen Biçer, onlara kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz #2

    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz #3

    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz #4

    Diyarbakır anneleri nöbette: Çocuklarımız için oturuyoruz #5

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