Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman: Doğurduğum evladımı ne hakla benden aldılar

Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman: Doğurduğum evladımı ne hakla benden aldılar

Diyarbakır'da evlat nöbetinin 671'nci gününde oturma eylemine devam eden anne babalar çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 671'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Anne ve babalar olarak bu çadırı terk etmeyeceğiz." dedi.

''SADECE EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ''

Anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, şöyle konuştu:

"Getirsinler artık. 4 yıldır evladıma hasretim. Doğurduğum evladımı ne hakla benden aldılar? Oğlumun onlara ne zararı vardı? Tek istediğimiz evladımız. Çocuklarımızın derdindeyiz. Anne ve babalar olarak bu çadırı terk etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz."

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

''HDP VE YANDAŞLARI TARAFINDAN KANDIRILDI''

Baba Hacı Göger de 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eyleminde yer aldığını, evladına kavuşuncaya kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını kaydetti.

Göger, "Buradaki anne ve babalar çocuklarının peşindeler. O çocuklar, HDP ve yandaşları tarafından kandırıldı. HDP il binasına getirilip dağa gönderildi. Sonuna kadar kararlıyız. Sonucu ne olursa olsun evlatlarımızın peşini bırakmayacağız." dedi.