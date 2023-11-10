Diyarbakır annelerinden dağa kaçırılan çocuklarına teslim ol çağrısı 4 yıl önce başlayan evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, dağa kaçırılan oğluna, "Beni görüp duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize ‘teslim ol’. Artık bu yolları git gel yorulduk" diyerek seslendi.

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İHA

Yurdun doğusundaki aileler direnişte...

Çocukları, terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan anne ve babaların evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eyleme, farklı kentlerden aileler katıldı.

Çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bugün bin 530'uncu güne ulaştı.

"Gel güvenlik güçlerimize teslim ol"

Oğlu Mahmut’u ölmeden önce son bir kez görmek istediğini söyleyen Bedriye Uslu, oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Yaz kış demeden oğlu Mahmut için çadırın yolunu tuttuğunu belirten Uslu, “Yaz kış demeden oğlum için her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. İnşallah bir gün de ben oğluma kavuşacağım. Eğer bizim çocuklarımızı kim götürüp bu işlere sebep olduysa, ben sağken onların da bizim gibi olduğunu göreyim. Eğer Mahmut beni görüp duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize ‘teslim ol’. Artık bu yolları git gel yorulduk. Evlat hasretinden dolayı sabahları doğru düzgün kahvaltı yapamıyoruz. Hemen çadıra geliyorum belki oğlumdan bir haber vardır diye. Oğlum seni çok özledim ölmeden seni son bir kez göreyim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)