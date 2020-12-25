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Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim

HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Fadime Aksu, "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP beni yıldıramaz. Ben HDP'yi yıldırırım. Bu kadar da netim” dedi.