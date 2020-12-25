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    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim

    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim

    HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Fadime Aksu, "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP beni yıldıramaz. Ben HDP'yi yıldırırım. Bu kadar da netim” dedi.
    • AA
    • 25.12.2020 - 15:56
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 15:58
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    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 480'inci gününde devam ediyor.

    Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 7 yıldır haber alamadığı evladı için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

    “EVLADIMI KANDIRDINIZ, GÖTÜRDÜNÜZ”

    HDP'nin oğlunu kaçırdığını aktaran Aksu, "Evladımı kandırdınız, götürdünüz. Buradan gitmeyeceğim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP beni yıldıramaz. Ben HDP'yi yıldırırım. Bu kadar da netim. Yürekliyim. Yürekli olmasam buraya gelmezdim." diye konuştu.

    Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı İZLE

    “HDP EVLADIMI VERMEDEN GİTMEYECEĞİM”

    4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de evladını almadan HDP İl Başkanlığı binası önünden ayrılmayacağını belirtti.

    Evladını HDP'den istediğini anlatan Gökçe, "Oğlumu HDP götürdü. HDP evladımı vermeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim #1

    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim #2

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    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim #4

    Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim #5

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