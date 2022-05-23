Evlatlarını PKK'dan kurtarmak için mücadele veren Diyarbakır annelerinin eylemleri, 1000'inci gününe yaklaştı. Bakan Soylu, annelerin mücadelesini anlatan bir video paylaştı.

Evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları mücadele, kararlılıkla devam ediyor.

Yağmur çamur demeden, koronavirüsün en etkin olduğu dönemlerde dahi nöbet çadırını terk etmeyen ailelerin eylemi, 29 Mayıs'ta 1000’inci gününe girecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kapsamda, sosyal medya hesabı üzerinden annelerin mücadelesini anlatan bir video paylaştı.

“Hainler korkmaya devam ediyor”

"Anneler vazgeçmiyor, umutlar 1000 oluyor. Hainler korkmaya devam ediyor." ifadeleri kullanılan 4 dakikalık videoda, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa nasıl kaçırıldığını anlatan anneler, nöbet tutarken yaşadıkları duyguları anlattı.

Diyarbakır annelerine, evlat nöbetinin 1000'inci gününe özel video



“Annelerin cesareti, terör örgütlerini çökertecek”

Bakan Soylu, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“Evlat nöbetinin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi... Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz, annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek.”