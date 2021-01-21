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    Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 21.01.2021 - 21:58
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    Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı

    HDP’li vekiller Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Semra güzel, partilerinin Diyarbakır il binasında düzenlenen programa katıldı.

    Program sonunda parti binası önünde eylem yapan aileler, binadan çıkan vekillere seslendi.

    HDP'Lİ VEKİL ZAFER İŞARETİ YAPTI, ORTALIK KARIŞTI

    Ailelerin seslenmesi üzerine HDP’li vekil Katırcıoğlu, zafer işareti yaptı. HDP’li vekilin zafer işareti yapmasının ardından gerginlik yaşandı.

    Polis, gerginliğin büyümesini engellemeye çalışırken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, sinir krizleri geçirdi.

    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, zafer işareti yapan HDP’li vekil Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan HDP li vekil hakkında soruşturma başlatıldı #1

    Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan HDP li vekil hakkında soruşturma başlatıldı #2

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