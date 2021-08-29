Diyarbakır anneleri eylemlerine devam ederken, çocukları da PKK'dan kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı eylem 727'nci gününde de devam ediyor.

ÇOCUKLAR PKK'DAN KAÇARAK TESLİM OLUYOR

Ailelerin direnişi devam ederken, çocukları da PKK'dan kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor.

7 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer’in annesi Saliha Edizer, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

Diyarbakır annelerinin direnişi PKK'yı çökertiyor VİDEO









"BİZ ONLAR İÇİN ÇOCUK DOĞURMADIK"

Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Edizer, “İstanbul’dan geliyorum, oğlumu HDP İl Binası'nda kandırıp sonra kaçırıp götürdüler. Lise öğrencisiydi, ben Yakup’umu istiyorum oğlumu versinler. Biz onlar için çocuk doğurmadık, kendimiz için doğurduk. Bizim evlatlarımızı versinler, ciğerimizi parçaladılar, yeter artık. Canım yanıyor, hastalanıp yoğun bakımlara düşüyoruz. Sizde vicdan ve merhamet yok mu, gerçek müslümanlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Müslüman olsaydınız, bunca insanın kanını dökmezdiniz, bunca çocukları yanınızda barındırmazdınız.

Artık yeter nereye kadar kan dökeceksiniz, sonunuz da geldi, bir an önce teslim olun çocuklarımızı da getirin artık yeter. Pis ve köpek PKK’lılar, siz büyükler oturup yiyorsunuz, çocukları da çatışmaya gönderiyorsunuz. Allah belanızı versin” dedi.



