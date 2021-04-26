Evlatlarını geri alma konusunda kararlı tutumlarını sürdüren aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, eylemlerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eylemi, 602'nci gününde devam etti.

Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı günden güne artarak 220'yi aştı.

TEK İSTEKLERİ, ÇOCUKLARINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARMAK

Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi.

Bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğu oturma eylemini destek ziyaretleri ile sürdüren ailelerin tek isteği, çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, 600 günü geride bıraktı ViDEO

"EVLATLARIMIZI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mustafa için eylem yaptığını belirtti.

HDP ve bazı siyasi partilere seslenen Biçer, "600 gündür burada feryat figan eden aileleri görmediniz, duymadınız. Sizi vicdana, merhamete çağırıyoruz. Bu yanan yürekleri, dökülen gözyaşlarını görmediniz. CHP, İyi Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olsun, hepsine sesleniyorum. Nerede sizde vicdan ve merhamet? 600 gündür anne ve babaları görmezden geldiniz. Sanatçılar, sözde akademisyenler, insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, buradaki anne ve babalar sadece kendi evlatları için değil sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet yetkilileri ve basın mensupları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"ANNE VE BABALAR OLARAK EYLEMİMİZDE KARARLIYIZ"

Baba Süleyman Aydın da eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Aydın, "HDP'de vicdan varsa bu Kürt ailelerden kaçmasın. Devletimiz çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Biz de burada sonuna kadar HDP ile mücadele vereceğiz. Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız." dedi.