Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 987 gündür devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden ayrılmayan aileler, evlatlarından gelecek güzel haberleri bekliyor.

Aileler umutlu

Diyarbakır’da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Ölmeden önce bir kere seni göreyim"



Güzide Demir yaptığı açıklamada, "Aziz için buradayım, 7 yıldır benim oğlumu götürmüşler orada onu sakat bırakmışlar. En son beni aradığında gelin beni götürün dedi, benim oğlumu orada perişan ettiler 7 yıldır senin hasretinde yanmışım. Orası senin yerin değil gel, orası eşeklerin yeridir. HDP oğlumu kaçırıp PKK’ya teslim etti, benim oğlumu versinler. Aziz oğlum gel eve herkes seni özledi, ölmeden önce bir kere seni göreyim" dedi.

İHA'nın haberine göre, çocuklarına kavuşanların mutluluğuyla umutları her geçen gün daha da artan aileler, son evlat dağdan kurtarılıncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı.



