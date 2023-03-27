Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor 7 yıl önce dağa kaçırılan oğluna seslenen gözü yaşlı anne, "Seni çok özledim, 7 yıldır peşindeyim, orası senin yerin değil evine gel" dedi.

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, tüm ailelere ışık oldu.

Hakkari, Van ve Muş'ta da başlayan direnişte, çok sayıda aile evladına kavuştu.

Yaz-kış demeden HDP il binası önünde kurulan çadırda evlatlarına seslenen aileler, 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Bin 301'inci güne ulaştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 301 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Oğlum yetimdi ne istediler, kaçırıp götürdüler"

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti.

Demir, şu ifadeleri kullandı: