Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 534'üncü günde Çocukları, terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan gözü yaşlı ailelerin evlat mücadelesi devam ediyor.

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İHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Kentte 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylemde, aileler HDP önündeki çadırda dağa kaçırılan evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Bin 534'üncü gün

Oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bugün bin 534’üncü güne ulaştı.

Evladı Cahit’in 2015 yılında Lice ilçesinden kaçırıldığını iddia eden İhsan Bayrak, çocuğuna seslendi.

"Yüzünü en son 10 yıl önce gördüm"

Baba Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum ne olursa olsun gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Gittiğin yerin sonu yok. Ben senin yüzünü en son 10 yıl önce gördüm. Bizim topraklarımız kanla kazanılmış, bazı ülkelerin oyuncağı olma. Gel teslim ol oğlum. 2015 yılında haberimiz yoktu Lice ilçesinden katılım sağlamış."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)