İHA

Diyarbakır annelerinin hasret dolu bekleyişleri sürüyor..

Aileler, 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Nöbetlerini aralıksız sürdüren ailelerden Abdurrahman Yaşar'ın annesi Zeliha Yaşar, çadırda 6. yılını doldurduğunu belirtti.

"10 YILDIR OĞLUMDAN HABER ALAMADIM"

Zeliha Yaşar, devamında şu açıklamalarda bulundu:

10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlum, beni görüyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel kendi devletine teslim ol. Bayramımız yok, gel. Eğer gelmezsen biz buradan gitmeyeceğiz.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZ ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜK"

Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan Üçdağ'ın 2015 yılından bu yana kayıp olduğunu hatırlatarak, hala bir haber alamadığını söyledi.

Üçdağ, şu sözleri sarf etti:

Hangi çocuk kurtulursa, cehennemden kurtulmuş gibi olur. Devletim 3 Eylül 2019'dan beri yanımdadır. Suriye Esad'dan kurtuldu, siz de PKK'dan kurtulun, gelin. Ya öleceksiniz ya gömüleceksiniz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile görüştük. Çocuklarımızı ölü diye sitelerine atmışlar. Ölü olmadıklarını, bizi yıldırmak için olduğunu söyledi. 57 tane evladımız geldi. 58'inci evlat da sen ol.

"GEL, ÖLMEDEN BİR KEZ SENİ GÖREYİM"

Oğlu Aziz için oturma eylemini sürdüren Güzide Demir ise, "6 yıldır burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Aziz, neredeysen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Gel, ölmeden bir kez seni görebileyim" ifadelerinde bulundu.