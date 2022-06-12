HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 14 gündür sürüyor. Çocuklarını geri almak için bekleyen aileler, onlara çağrı yapmayı ihmal etmiyor.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, 3 Eylül 2019 yılından beri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapıyor.

Farklı şehirlerden gelen aileler, bin 14 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Sık sık HDP ve PKK'ya gönderme yapan aileler, çocuklarına çağrı yapmayı ise ihmal etmiyor.

Çocuklarının mağaralarda tutulduğunu söyleyen aileler, yaşadıkları acıyı herkesin duymasını istiyor.

"Kızım için buradayım.."

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, 9 senedir kızının HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Koç, “Kızım hastadır. Kızım için buraya geldim. Evladımı istiyorum. Artık yeter. Yazıktır, günahtır. Evlatlarımızı mağaraya mahkum etmişler. Kızımın ölmesini ve öldürmesini istemiyorum. Kızımı sağ salim istiyorum.” dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti devam ediyor VİDEO