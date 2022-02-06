Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti: Güvenlik güçlerine teslim olun

Evlat nöbetini sürdüren ve çocuklarını geri isteyen anneler "Nasıl götürdüyseler o şekilde getirsinler" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle HDP'yi suçlayan Diyarbakır anneleri, eylemlerien devam ediyor.

Evlatlarına kavuşmak isteyen aileler tarafından 3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eylemi 888'inci gününde sürüyor.

"HDP'DEN OĞLUMU İSTİYORUM"

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, evladından 6 yıldır haber alamadığını dile getirdi.

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Demir, "HDP oğlumu aldı benden. Orada sakat ettiler, ölü mü sağ mı ben de artık bilmiyorum. HDP'den oğlumu istiyorum, nasıl götürdüyseler o şekilde getirsinler. Oğlum seni çok özledim. Güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

"EVLATLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ"

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş da eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini aktardı.

Sadece kendi evlatları için değil dağa kaçırılan tüm çocuklar için eylemi yaptıklarını anlatan Begdaş, "2019'da oğlum HDP binasından dağa götürüldü. Yaz kış demeden evlatlarımız için buradayız. HDP'ye sesleniyorum, artık vicdana gelsinler." ifadelerini kullandı.

Begdaş, tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.