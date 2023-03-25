Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor 9 yıldır oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne, "Yaz, kış, çamur, Ramazan ayı demeden biz buraya geliyoruz. Evlatlarımızı almadan biz buradan kalkmayacağız." dedi.

İHA

Diyarbakır'ın mücadeleci anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Evlatları, terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da eylem başlattı.

Birçok annenin evladına kavuşması, tüm annelere umut oldu.

Bu kapsamda Hakkari, Van ve Muş'ta da evlat nöbeti için aileler harekete geçti.

Ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, il binası önünde kurulan çadırda 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Yaz-kış demeden eylemlerine devam eden aileler, Ramazan ayında da çadırın yolunu tuttu.

Bugün bin 299'uncu güne ulaşan direnişe katılan annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'den 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Sen de onları kandır bir şekilde kaçıp gel"

Anne Ödümlü, şu ifadeleri kullandı: