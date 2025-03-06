Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: Bir aile daha katıldı

AA

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor..

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, bu kapsamda 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi, 2012'nci gününde devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

7 AY ÖNCE DAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Annelerin evlat nöbetine, 24 yaşındayken çalışmak için gittiği Şanlıurfa'dan 7 ay önce dağa götürülen oğlu Abdullah için gelen baba Remezan Kazaylek de oturma eylemine katıldı.

"ONDAN HABER ALAMADIM, IRAK'A KADAR GİTTİM"

Diyarbakır'da oturan baba Kazaylek, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: