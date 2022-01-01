Kandırılarak ya da kaçırılarak evlerinden kopartılan, eğitim hakları elinden alınarak gelecekleri karartılan gençlerin aileleri, çocuklarının dönmesi için tuttukları nöbeti hiçbir nedenle aksatmıyor.

Diyarbakır annelerinin nöbetleri "yeni yılın ilk günü" demedi, eylemine devam etti. Görüşlerini belirten aileler, evlatlarının hasretini çektiklerini, onlar olmadan bütün kutlamaların anlamsız olacağını ve geldikleri zaman kutlama yapacaklarını aktardı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin bir kısmı yaptıkları eylemin sonucunda evlatlarına kavuşmasının sevincini yaşadı, diğerleri de aynı duyguyu tatmak için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

852 GÜNDÜR EVLATLARININ DÖNMESİ İÇİN BEKLİYORLAR

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 852'nci gününde sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yeni yılın ilk gününde de sürdü VİDEO

EYLEM EVLATLARI GELENE KADAR SÜRECEK

Dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

"YENİ YILA EVLAT HASRETİYLE GİRDİK"

Çiftçi, "Biz, 2,5 yıldır burada evlat hasreti çekiyoruz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Yeni yılın ilk günü. Yeni yıla evlat hasretiyle girdik. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. Eylemimizden vazgeçmeyeceğiz.





BİR ÇOCUĞUMUZ DAĞDA KALMAYANA DEK

Bir çocuğumuz dağda kalmayana kadar nöbete devam edeceğiz. Evlatlarımız bize kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz.

YENİ YILI EVLADIM GELDİĞİ ZAMAN KUTLAYACAĞIM

Yeni yılda, evladıma, oğluma, ciğerime kavuşmayı diliyorum. Evladım bana gelsin, o zaman yeni yılı kutlayacağım." dedi.

Çifçi, ayrıca oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"UZUN YILLARDIR YENİ YIL VE BAYRAM SEVİNCİ YAŞAYAMADIK"

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş da iki yılı aşkın süredir HDP İl binası önünde nöbet tuttuklarını anımsatarak, uzun yıllardır yeni yıl ve bayram sevincini yaşayamadıklarını dile getirdi.

"OĞLUM GASP EDİLDİ"

Evlat hasretiyle perişan olduklarını ifade eden Begdaş, "HDP, oğlumu gasp etti. Oğlum kandırılmadı, gasp edildi." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN EVLATLARA SESLENİYORUM, GELİN"

Evlat hasretiyle yeni yıla girdiklerini aktaran Begdaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 2022 yılının ilk günü. Bizim için zor bir yıl geçti. Bütün çocukları almadan buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin. İnşallah 2023'ü birlikte karşılarız. Yeni yılı birlikte kutlarız, bu hasretlik de biter."