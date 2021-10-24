Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il binası önündeki eylemleri 783'üncü güne girdi.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

236 aile, yaz kış demeden çadırı terk etmeden evlatlarını beklerken, zaman zaman kentin en işlek caddelerinde de sloganlar atarak yürüyüş düzenliyor.

BİR AİLE DAHA KATILDI

Çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 olurken, bugün itibarıyla eyleme bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 237 oldu ViDEO

13 YAŞINDAYKEN KAÇIRILDI

Kars'ta 28 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü, ağabeyinin çocuk yaşta tarlada çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade etti.

"GELENE KADAR NÖBET TUTMAYA DEVAM EDECEĞİM"

O günden beri kendisinden haber alamadıklarını belirten Yürüklü, "Ağabeyim 13 yaşındayken dağa kaçırıldı. Onun geri gelmesini çok istiyoruz. Annem ve babam onun yolunu gözlüyor. Ağabeyimin bir an önce gelip güvenlik güçlerimize teslim olmasını istiyorum. O gelene kadar burada nöbet tutmaya devam edeceğim. Gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun." dedi.