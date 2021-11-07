Bir araya gelen anneler ellerinde bayraklar, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları Kurtlara, Kuşlara Bırakın', 'Çocuklarımızı İstiyoruz' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş düzenliyor.

Diyarbakır'da oğlu dağa kaçırılan annenin HDP il binası önünde başlattığı 4 günlük eylem birçok anneye ışık oldu.

Evlatlarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti' başlattı.

Farklı kentlerden gelen aileler, eylemlerini 797 gündür kararlılıkla sürdürüyor.

HDP il binasında önünde bir araya gelen ailelerin 'güvenlik güçlerine teslim olun' çağrısına kayıtsız kalamayan 33 evlat anne ve babalarına kavuştu. Çağrılarının sonuç verdiğini gören aileler, umutlanarak eylemlerinden vazgeçmedi.

"ÇOCUĞUMUZU HDP'DEN İSTİYORUZ"

Oğlu Muhammed Canbey için eylem yapan anne Hatice Ay ise 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlumu kandırdılar, götürdüler. Buradan kalkmıyoruz. Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır annelerinin eylemi 797 gündür devam ediyor VİDEO





"8 SENEDEN BERİ SANA HASRET KALDIM"

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Ay, "Muhammed oğlum gel, eve dön. 8 seneden beri sana hasret kaldım. Seni özledim. Devlete, adalete, güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.



