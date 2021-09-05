Diyarbakır annelerinin eylemi devam ediyor

HDP ve PKK'ya çocuklarının kaçırılmaları nedeniyle tepki gösteren aileler, "10-20 yıl da olsa HDP İl binasının önünden ayrılmayacağız" açıklamasında bulundu.

Terör örgütleri tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, oturma eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 734'üncü gününe girdi.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, evladı için eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Evlat hasreti çektiğini, acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Demir, 6 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını kaydetti.

"HDP VE PKK'DAN OĞLUMU İSTİYORUM"

Çocuğunun kandırılarak dağa götürdüklerini aktaran Demir, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. HDP oğlumu dağa gönderdi. Oğlum tek başına Diyarbakır'ı gezmesini bilmiyordu. Tek başına nasıl Irak'a, Suriye'ye gidebilir?" dedi.

"20 YIL DA OLSA HDP BİNASININ ÖNÜNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

Eylemlerinin 2 yılı geride bıraktığını dile getiren Biçer, "Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke bizim. Korkmayın, çekinmeyin. PKK terör örgütünün Kürt anne ve babalara çektirdiği acının tarifi yoktur. Çok acılar çektik. Çok mağdur olduk. Kesinlikle kararlığımız devam edecek. 10-20 yıl da olsa HDP İl binasının önünden ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.