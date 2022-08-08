Diyarbakır annelerinin isyanı tek kişilik tiyatro oyunu oluyor

Tiyatrocu yazar Hale Canat, Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü destansı direnişi tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye alıyor. Sanatçı, “Provaları yaparken dayanamayıp ağlamaya başlıyorum” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

1070 gündür evladına kavuşmayı bekleyen ailelerden kimilerinin çocukları döndü, kimileri ise hala bekleyişini sürdürüyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin feryatları PKK ve HDP'yi titretirken, tiyatrocu yazar Hale Canat da bu çığlığa kayıtsız kalmayanlardan biri oldu.

Canat, Diyarbakır anneleri için tek kişilik bir oyun kaleme aldı.

“Hasan Gelmedi” isimli oyun, dağa kaçırılan çocuklar arasında yaşı en küçük olan Hasan isimli çocuğu merkeze alıyor.

'Hasan Gelmedi' dağa kaçırılanlardan yaşı en küçük olanı merkezine alıyor

Yaklaşık doksan dakikalık oyunda, Hasan’ı bekleyip onu vatan hainlerinin elinden kurtarmaya çalışıyor.

Zaman zaman anlatının da yer aldığı oyunda, başta Hacire Ana olmak üzere beş anne karakteri var.

"Bu oyunda olanlar gerçek, dram ağırlık tek kişilik bir oyun"

Oyuna dair konuşan Canat, "Tiyatronun etkili metin dilini en iyi şekilde kullanmaya çalıştım, hayali bir kalem ele almadım bu oyunda olaylar gerçek, oyun gerçek. Dram ağırlıklı tek kişilik bir oyun, hüzün elbette var." dedi.

"Elimdeki en etkili taş kalemim olduğu için bu oyunu oynamaya karar verdim"

Açıklamasına devam eden Hale Canat, böyle bir tiyatro oyunu yazmasını şu sözlerle açıklayarak devam ettirdi:

“Neden bu feryatlar sanki bir siyaset malzemesi gibi algılanıyor? Acının siyaseti olabilir mi? El- vicdan dedim hayretle. Ben tiyatronun mutfağında büyümüşüm, gerek kalemim gerek oyunculuğum bu mutfağın, yani tiyatro sanatının ürünü. Herkes elindeki taşı vatanını korumak için atacak! Hacire Akar ananın elindeki taşı Diyarbakır HDP binasının camlarına atacak yüreği var. Ben de bu vatanın evladıyım, bu vatanda yaşayan bir anneyim, bir taş da ben atayım istedim. Elimdeki en etkili taş kalemim olduğu için bu oyunu yazıp, oynamaya karar verdim. Bu düşünceme fikir ve kalem desteğinde bulunan Esra Elönü’ ye çok teşekkür ediyorum.”

Elönü paylaştı: Dağa kaçırılan 9 yaşındaki çocuğun kalbiyle kaleme aldı

Öte yandan gazeteci Esra Elönü, Hale Canat'ın kaleme aldığı 'Hasan Gelmedi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan oyunla ilgili paylaşım yapan Elönü, "Tiyatrocu yazar Hale Canat. Diyarbakır Annelerinin dağdan evlatlarını teker teker alma mücadelesini sahneye koyacak. PKK tarafından Dağa kaçırılan dokuz yaşındaki çocuğun kalbiyle kaleme aldığını söylüyor . Oyunun adı 'Hasan Gelmedi'. dedi.