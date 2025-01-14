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AA & Ensonhaber

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına ulaşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019’da Diyarbakır’da başlattığı oturma eylemi, aradan geçen 1961 gün boyunca kesintisiz şekilde devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanından destek bulan bu hareket, her geçen gün büyüyerek 380 aileyi bir araya getirdi. Büyük bir inanç ve dayanışmayla sürdürülen nöbet, şimdiye kadar 58 ailenin evlatlarına kavuşmasını sağladı.

ZAMAN VE MEKAN ENGEL DEĞİL

Mevsim koşullarına, bayramlara ve pandemiye rağmen yılmadan devam eden oturma eyleminde ailelerin çağrısı, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine sığınan gençler sayesinde umutları artırıyor. Her kurtarılan evlat, çadırda bekleyen aileler için gözyaşları ve dualarla karşılanıyor.

"TÜM ÇOCUKLAR, ANA-BABALARINA KAVUŞACAK"

Oturma eylemi sayesinde 2021 yılında oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer, bugün de diğer ailelerin yanında yer alarak onlara destek veriyor. Biçer, mücadelelerinin sadece Diyarbakır ile sınırlı olmadığını, Van, Muş ve Hakkari gibi illerde de benzer eylemlerin yapıldığını vurguladı.

"Bu mücadele yalnızca Diyarbakır annelerinin değil, vicdan sahibi herkesin davasıdır." diyen Biçer, şöyle devam etti:

Evladım döndüğünde, burada bekleyen diğer annelere bir söz verdim. Onların da evlatlarına kavuşması için mücadele edeceğim. Allah’ın izniyle dağdaki her çocuk ailesine dönecek. Ne kadar uzun sürerse sürsün kararlılıkla devam edeceğiz.

"DAHA FAZLASINI DA KURTARACAĞIZ"

Oturma eylemine katılan annelerden Süheyla Demir ise evlatlarına kavuşana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti. "58 evladımızı kurtardık, Allah’ın izniyle daha fazlasını da kurtaracağız. Her dönen çocuk, burada bekleyen bizler için yeni bir umut." diyen Demir, kızına da çağrıda bulundu:

"Kaç gel, o zalimlerin elinden kurtul ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Biz burada seni bekliyoruz."

"YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Yedi yıldır oğlunu bekleyen Ayten Elhaman ise nöbetin bir umut ışığı olduğunu söyledi:

"58 aile evladına kavuştu, inşallah ben de oğluma kavuşacağım. Devletimizin gücüyle tüm evlatlarımızın geleceğine inanıyorum."

"OĞLUM SEDAT, KAÇ GEL"

Oğlunu 12 yıl önce kaybeden baba Aydın Dağtekin, eylemlerinin her ne kadar uzun sürerse sürsün devam edeceğini belirtti. Oğlu Sedat’a seslenen Dağtekin, "Annen seni görmeden vefat etti, ama ben burada bekliyorum. Gel, devlete sığın ve bir an önce bu hasret bitsin." dedi.

Diyarbakır annelerinin direnişi, yalnızca bir aile hareketi değil, insanlığın vicdanına yazılmış bir mücadele olarak tarihe geçiyor.