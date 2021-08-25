Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattıkları oturma eylemi, 723’üncü gününde de kararlılıkla devam etti. HDP binası önündeki aileler, evlatlarını HDP’den geri istedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2029’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 723’üncü gününde de kararlılıkla devam etti.

10 yıl önce HDP tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için eylem yapan anne Sariye Tokay, diğer aileler gibi nöbet çadırındaki umutlu bekleyişini sürdürdü.

Kararlılıkla eylemine devam ettiği ifade eden Tokay, oğlu Mehmet’i HDP’den geri istediğini belirterek, “Kimseden mal mülk istemiyoruz. En doğal hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ÇOCUKLARI AVRUPA’DA OKUYOR BİZİMKİLERİ DAĞA MAHKUM ETMİŞLER”

Tokay, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Kendi çocukları Avrupa'da okuyor. Bizimkileri ise dağa mahkum etmişler. Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kesinlikle ayrılmayacağım. Doğru adresteyiz. Eylemimizde üçüncü yıla giriyoruz. HDP'liler bizi görmezlik ve duymazlıktan geldi. Bize bakacak yüzleri olmadıkları için kepenk indirip gittiler. Onlar nereye giderlerse peşlerinden gideceğiz. Asla mücadelemizi bırakmayacağız."





Tokay, oğluna teslim olma çağrısı yaparak, “Oğlum gel arkadaşların gibi devlet güçlerine teslim ol." sözlerini kaydetti.

“HDP ÇOCUĞUMU GÖTÜRDÜ”

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Ağrı’dan gelerek eyleme katılan Salih Gökçe de oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını vurguladı.

Eylemindeki kararlılığın altını çizen Gökçe, "Evladımı almadan eyleminden vazgeçmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü ve onlardan istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin nöbeti, 723’üncü gününde VİDEO



“DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA VE EVİNE GEL”

Gökçe, evladına şu sözlerle seslendi:

"Oğlum ne zamana kadar o mağaralar ve tünellerde kalacaksın. Devletin şefkatli kollarına ve evine gel. Teslim olan çocuklar anne ve babasına kavuşuyor. Sen de gel teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim."