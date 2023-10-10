Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 499'uncu gününde 15 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Emrah oğlum eğer sen beni görüp duyuyorsan gel askerimize, polisimize teslim ol" sözleriyle evladına seslendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurdun güneyindeki aileler evlat nöbetinde. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanıyor. Yaz-kış demeden evlatlarından gelecek güzel haberi bekleyen anne ve babaların 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direnişi bugün bin 499'uncu gününde. Bir araya gelen aileler ‘teslim ol' çağrısında bulunuyor. "HDP kaçırıp PKK'ya teslim etmiş" Oğlunun 15 yıl önce HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini iddia eden Aynur Panay, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Oğlu gelene kadar hiçbir yere ayrılmayacağını söyleyen Panay, "15 yıldır oğlum kayıp. HDP kaçırıp PKK'ya teslim etmiş. Ben şimdi oğlumu istiyorum. Emrah oğlum eğer sen beni görüp duyuyorsan gel askerimize, polisimize teslim ol. Sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım." dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)