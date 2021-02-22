Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 539'uncu gününde sürüyor.

Batman'dan 7 sene önce 17 yaşında iken dağa götürülen oğlu Eyüp için gelen baba Medeni Alphan da oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Alphan, 7 senedir çocuğundan haber almadığını söyledi.

Alphan, oturma eylemini televizyonda gördüklerini ve katılmak istediklerini dile getirerek, bir an önce evladına kavuşmayı arzu ettiklerini ifade etti.

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"7 SENEDİR BAYRAMIMIZ OLMADI, ARTIK GEL"

Oğluna hasret olduğunu anlatan Alphan, "Oğlum yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Seni özledim. 7 senedir bayramımız olmadı. Yeter, artık gel. Annen gece uyuyamıyor. Anneler ağlamasın. Yeter artık çocukları götürmeyin. Ciğerimiz yandı. Oğlumu istiyorum." dedi.

Alphan, oğluna seslenerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Onlar seni bize teslim edeceklerdir. Korkma, arkandayız." diye konuştu.