Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer AK Parti'den milletvekili adayı oldu
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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, direnişe başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerini sürdürüyor.

Bu direniş meyveleri de teker teker alınmaya devam ediyor.

heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Kurulu'na sundu.

Sürpriz bir isim listelere girdi

Listeler sunulurken Diyarbakır'dan sürpriz bir isim listelere girdi.

Diyarbakır annesi 4.sıradan aday oldu

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

Evladını örgütün pençesinden kurtarmıştı

Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Ağustos 2021 yılında PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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