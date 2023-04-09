Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer AK Parti'den milletvekili adayı oldu Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde direnişin sembolü olan Ayşegül Biçer, AK Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı oldu.

ensonhaber.com Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor... 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, direnişe başladı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerini sürdürüyor. Bu direniş meyveleri de teker teker alınmaya devam ediyor. AK Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Sürpriz bir isim listelere girdi Listeler sunulurken Diyarbakır'dan sürpriz bir isim listelere girdi. Diyarbakır annesi 4.sıradan aday oldu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı oldu. Evladını örgütün pençesinden kurtarmıştı Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Ağustos 2021 yılında PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Gözden Kaçmasın Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu, PKK’dan kaçarak teslim oldu Haberin Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'e tebrik telefonu Haberin Detayları