Evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri 694'üncü gününe girdi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi tüm kararlığı ile devam ediyor.

Eylemin 694’üncü gününde farklı şehirlerden bir araya gelen aileler, nöbet çadırında umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Oğlu Mustafa için eylemine devam eden Ayşegül Biçer, defalarca tehdit edildiğini belirterek hakarete maruz kaldığını ifade etti.

Eylem yaptığı süreçte evinin de kundaklandığını belirten Biçer, mücadelesine her geçen gün daha da kararlı olarak devam ettiğini belirtti.

“EVLADIMI İSTİYORUM VE GERİ KAZANACAĞIM”

Anne ve babaların hakları olan evlatlarını istediğini belirten Biçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HDP olmadan tek bir yaprak dağa gidemez. HDP aracılığıyla çocuklarımız kandırılıp, dağa götürülüyor. Sonuna kadar kararlıyız. Çünkü canımızı kaybetmişiz. Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kalkmayacağım. Kararlılıkla, sonuna kadar eylemimi sürdüreceğim. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Evladımı istiyorum ve geri kazanacağım."





“ZAFER HEPİMİZİN OLSUN”

Anne babalara çağrıda bulunan Biçer, "Gelin evlatlarımızı kurtaralım. Hiçbir şey sizi korkutmasın. Biz başkaldırdık siz de başkaldırın. Gelin hakkınızı PKK ve HDP'den isteyin. Hep beraber kazanalım. Zafer hepimizin olsun." sözlerini kaydetti.

Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer: Sonuna kadar kararlıyız VİDEO



“50 YIL OLSA YİNE BURADA KALACAĞIZ”

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 7 yıldır çocuğuna hasret kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğum HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Terör örgütü PKK'da çözülme oldu ve sonu geldi. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. 50 yıl da olsa yine burada kalacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kararlıyız ve yeminliyiz. Oğlum gel, devlete teslim ol. Evine dön. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Sürekli buradayız. Bayramda bile eve gitmedik.”