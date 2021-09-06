Evlat nöbetinin 735’inci gününde, Van’dan gelerek eylemine devam anne Gevez Erdinç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken kaçırılan oğlu Mikail’e teslim ol çağrısı yaptı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 735’inci gününde de kararlılıkla devam etti.

233 aile, nöbet çadırını terk etmeyerek eylemin 3’üncü yılında da mücadelesine devam etti.

Farklı şehirlerden evlatları için bir araya gelen ailelerden Gevez Erdinç, 2015 yılında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mikail’in, HDP’liler tarafından kandırıldığını ifade etti.

“BU VATAN BİZİM VATANIMIZDIR”

Van’ın Gürpınar ilçesinden gelen anne Erdinç oğlu Mikail’e şu ifadelerle seslendi:

“Orada okul okuduğu zaman HDP'liler tarafından kandırıldı ve dağa götürüldü. Ben ona çağrı yapıyorum. Pişmanlık yaşa ve gel. Teslim olursan eğer, ceza yok. Bu vatan bizim vatanımız ve bu bayrak da bizim bayrağımızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızdadır.





“BU ÇADIR AF ÇADIRIDIR”

Onun sağlığı ve varlığı yerinde olsun. Gelin, teslim olun ve pişman olduğunuzu söyleyin. Ben dağdaki çocukların hepsine sesleniyorum; hepiniz gelin, teslim olun. Ceza, mahkeme ve kelepçe yok. Bu çadır, af çadırıdır."

Diyarbakır annesi: Bu çadır af çadırıdır VİDEO

