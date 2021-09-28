Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 757’nci gününe girdi. Kızı Zübeyde’yi bekleyen anne Esmer Koç, “Artık bu acı yeter, ciğerimi yaktılar” dedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelerek HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, eylemlerinin 757’nci gününe girdi.

Umutla evlatlarının döneceği günü bekleyen aileler, nöbet çadırını terk etmedi.

2019 yılında kaçırılan kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evine ateş düştüğünü belirterek şu sözleri kaydetti:

“HDP-PKK'lılar gelip kızımı kaçırdılar. Aramadığım yer kalmadı. Kızımdan hiçbir haber alamadım. Öldü mü, kaldı mı; bilmiyorum. Kızımı istiyorum. Yeter artık, evladımı versinler.

“O KİRLİ SİLAHA TÜKÜRÜN, ATIP KAÇIN”

40 senedir HDP-PKK, fakir fukaranın çocuklarını dağa götürüyor, dağda öldürüyor. Ne geçti ellerine? Versinler çocuklarımızı. Çocuklarımızı istiyoruz. Kızım; eğer beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, o kirli silaha tükürün, atıp kaçın.

Diyarbakır annesi Esmer Koç: Artık bu acı yeter, ciğerimi yaktılar ViDEO







“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Her yerde askerimiz, polisimiz var, gelin teslim olun. Size diyorlar işkence edecekler, cezaevine koyacaklar. Yalan söylüyorlar, cezaevi yok, işkence yok. Gelin, devletimize teslim olun.

“40 YILDIR ÇOCUKLARIMIZIN KANI ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR”

Artık bu acı yeter. Ciğerimi yaktılar. HDP, PKK'dan bizim çocuklarımızı istesin. 40 yıldır bizim çocuklarımızın kanı üzerinde siyaset yapıyorlar.”