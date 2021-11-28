HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Koç, kızına seslenerek, "Senin yerin benim yanımdır" dedi.

3 Eylül 2019'da başlatılan evlat nöbeti, 818'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin eyleminde HDP, çocukların terör örgütleri tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tutuluyor.

"KIZIM YAŞIYOR MU, BİLMİYORUM"

Kızı Zübeyde için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Esmer Koç, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Koç, "Kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum." ifadesini kullandı."

Diyarbakır annesi Esmer Koç'tan kızına teslim ol çağrısı ViDEO

"ORASI SENİN YERİN DEĞİL"

Koç, kızına seslenerek, "Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." diye konuştu.

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman da çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"SENİ BEKLİYORUM, NE OLUR GERİ DÖN"

7 yıldır görmediği ve hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını belirten Kaman, "Kadir oğlum bu yağmurda, çamurda, soğukta buradayım, seni bekliyorum. Ne olur geri dön. Senin yurdun, yerin burası. Babanla, kardeşinle seni bekliyorum. Burada seni bekleyeceğim." dedi.