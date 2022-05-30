Diyarbakır annesi: Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan İmmihan Nilifırka, kararlı olduklarını ve çocuklarını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

301 ailenin dönüşümlü olarak 1001 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu.

İmmihan Nilifırka da, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015'te 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katıldı.

"Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz"

Kararlı olduklarını vurgulayan İmmihan Nilifırka, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Eylemin ilk gününden bu yana mücadelemizi devam ettirdik. Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Ciğerimi kopardılar. Oğlumu versinler artık. Evlatlarımızın üzerinden siyaset yapmasınlar. Çocuklarımızı dağda taşlara ve mağaralara mahkum etmişler. Çocuklarımızı bize versinler." diye konuştu.













