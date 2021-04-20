Evlat nöbetinde çadırı terk etmeyen ailelerden Fatma Akkuş, 14 yaşında kaçırılan kızının 6 yıl boyunca sesini duymadığını söyledi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları eylem, Ramazan ayında da devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan evlat nöbetinde çadırı terk etmeyen aileler, bekleyişlerini sürdürüyor.

6 yıl önce kızı Songül daha 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Fatma Akkuş, kızına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

“6 YILDIR 6 SANİYE SESİNİ DUYURMADILAR”

Anne Akkuş, kızının fotoğrafına sarılıp bekleyişini sürdürürken şu sözleri kaydetti:

“HDP 2015’te kızımı kandırarak götürdü, Allah onları kahretsin hakkımızı onlara bırakmasın. Ne hakları var bizlere bu zulmü yaşatıyorlar. 6 yıldır kızımın sesini duymamışım. Yüzünü görmemişim, amaçları nedir. 6 yıldır 6 saniye bir sesini duyurmadılar. Bizi görüştürün sağ olup yaşadıklarını bilelim.





“BU KÜRT MESELESİ DEĞİL, İNSAN TİCARETİ”

Bu Kürt meselesi değil, insan ticareti ile Amerika’ya satıyorsunuz, bizim çocuklarımızı götürüp veriyorsunuz, ne biçim Kürt partisi ve temsilcisisiniz.

Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: Çocuklarımızı Amerika’ya satıyorlar VİDEO

“ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN KALKMAYACAĞIZ”

Bizden ne istiyorsunuz, biz buradan kalkmayacağız. Kalkmadıkça dağa eleman kazandırtmıyoruz. Çocuklarımızı almadan kalkmayacağız.

“YETER EVİNİZE DÖNÜN”

Kızım herkese orada söyle anneler ağlamasın, babalar ağlamasın ve sesinizi duyurun. Sizi Türkiye’ye ulaştıracak birini bulun bize ulaşın, yeter evinize dönün.”