HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine devam eden anne Mevlüde Üçdağ, Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın Mardin’deki ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Nöbet çadırında, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için bekleyişini sürdüren Mevlüde Üçdağ, Gara’da PKK tarafından alıkonulduktan sonra şehit edilen 13 kişiden biri olan polis memuru Vedat Kaya’nın Mardin’deki baba ocağını ziyaret etti.

Vedat Kaya'nın annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

“O DARBEYİ BİZE DE VURDULAR”

Üçdağ, şehit polis memuru Kaya'nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı dökerken, Emine ve Şeyhmus Kaya'nın da HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Derdimiz aynıydı, onların acısı bizim acımızdı. Onların derdi bizim derdimizdi. Çünkü biz bir aile olmuştuk. Aramızda bir fark yoktur. Onlar da bizi bir evladı olarak gördü. Ben de onları bir anne gibi bir baba gibi görüyorum. Biz burada şehit ailelerine söz verdik. Sonuna kadar yanlarındayız. Çünkü bu darbeyi bize de vurdular. Bizim çocuğumuzu da zorla kaçırdılar. Dağda bir tek evlat kalmayana kadar biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Onların acısı bizim acımızdır. Çünkü biz onları çok iyi anlıyoruz. O darbeyi bize de vurdular. Aynı acıyı bize de yaşattılar.”

Diyarbakır annesi, Gara şehidinin ailesini ziyaret etti ViDEO







“ÇOCUĞA SORSANIZ HDP-PKK AYNIDIR DİYECEKTİR”

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra şu sözleri kaydetti:

“Bir buçuk sene beraber HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tuttuk. Biz ayrım yapmıyoruz. Burada Mardin, Diyarbakır ve Güneydoğu’nun tamamında 7 yaşındaki bir çocuğa sorsanız HDP-PKK aynıdır diyecektir. Hiç fark göremiyoruz.





“ŞEHİT HABERİNİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE ALDIK”

İnşallah Mevlüde Hanım da çocuğunu diğer aileler gibi bu bataklıktan kurtarır. Bizim acımız büyüktür, biz oğlumuzun şehit haberini Diyarbakır’da HDP il binası önünde aldık.

“NURETTİN DEMİRTAŞ HALA PKK/PYD’NİN KOMUTANI GİBİDİR”

Selahattin Demirtaş’ın anne ve babası Diyarbakır’da değil mi? Bir gün çadıra gelsin 'Oğlum Nurettin Demirtaş, Gel sen de teslim ol devletine’ desin. Nurettin Demirtaş hala PKK- PYD’nin komutanı gibidir. Askerimizi, polisimizi sürekli şehit ediyor. Peki annesi bu anneler gibi neden gelip, 'Gel devletine bu kötülüğü yapma. Senin ne işin var orada’ demiyor. Bunu dedi mi bir gün? Yok, söylemedi.

“AMA BAZI SİYASİLER SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN NİYE HAPİSTE DİYOR”

Ama bazı siyasiler Selahattin Demirtaş için niye hapiste diyor. Biz bu adamın kim olduğunu bilmiyor muyuz? Biz bu yörenin insanıyız. Biri Irak’ta, biri de Edirne’de hapistedir. İkisi de bana göre teröristtir. Her ne kadar resmiyette siyasi partisi varsa da biz bunu kabul etmiyoruz. Bütün şehitlerin kanında bunların parmağı var."