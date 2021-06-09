Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 646’ncı günde de devam etti.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan 226 ailenin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları eylem 646’ncı gününe girdi.

Nöbet çadırını terk etmeyen aileler, evlatlarını HDP’den geri istedi.

6 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırılan oğlu Aziz için nöbete devam eden anne Güzide Demir şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldır burada eylemimizi sürdürüyoruz. Kimseden cevap alamadık şimdiye kadar. 6 yıldır oğlumu görmedim, sesini duymadım.

“ORASI SENİN YERİN DEĞİL”

Oğlum Aziz, neredeysen gel, seni çok özledim. Orası senin yerin değil gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Kardeşlerin, yeğenlerin, hepsi seni çok özledi; kucak açıyoruz sana, neredeysen eve gel.





“ÇOCUKLARIMIZ DAĞDA KALMASIN”

Orada kardeş, kardeşi öldürüyor oğlum, orası senin yerin değil. Arkadaşlarınla toplanın, gelip güvenlik güçlerimize teslim olun. Anneler, babalar, siz de gelin; çocuklarımızı isteyelim bu HDP ve PKK'dan. Gelin, bize katılın, çocuklarımız dağda kalmasın.”





24 AİLE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

2 yıl önce 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet Akar için HDP binası önünde eyleme başlayan Hacire Akar’ın eyleminin 3’üncü gününde oğluna kavuşması diğer ailelere umut olmuş, Akar’ın çağrısı ile çocukları kaybolan aileler 3 Eylül 2019’da eyleme başlamıştı. Akar ile 24 aile daha çocuklarına kavuşmuştu.

Diyarbakır annesi Güzide Demir: Gelin çocuklarımızı birlikte isteyelim VİDEO

