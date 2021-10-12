6 yıl önce 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu Aziz için eylemine devam eden anne Güzide Demir, “HDP aldı PKK’ya verdi” dedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelen aileler, eylemin 771’inci gününde de nöbet çadırını terk etmedi.

Aileler, evlatlarının fotoğrafları ile umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

2016 yılında, 16 yaşındayken evden çıktıktan sonra kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 2 yıla yakındır HDP binası önünde olduklarını ve kalmaya da devam edeceklerini söyledi.

“HDP ALIP PKK’YA TESLİM ETTİ”

Oğlunun yüzüne hasret kaldığını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumu HDP alıp PKK'ya teslim etti. Ben çocuğumu istiyorum onu getirene kadar biz buradan kalkmayacağız. Çocuğumu çok özledim, yüzüne hasret kaldım.

“BEN SENİ ÇOK ÖZLEDİM”

6 yıldır oğlumu görmedim, sesi bana gelmedi. Bir sesini duysam bana yeter. Oğlum neredeysen gel eve, ben seni çok özledim. 6 yıldır senin peşinde geziyorum.

Diyarbakır annesi Güzide Demir: Oğlumu HDP aldı PKK’ya verdi VİDEO



“HAYALİ OKUMAKTI”

Ben seni arıyorum ama bulamıyorum. Güvenlik güçlerine teslim ol. Hayali okumaktı, sabah gitti ve bir daha gelmedi. Aradık ama bulamadık.”