Diyarbakır annesi Hatice Levent: Umudum asla bitmeyecek

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 648’inci gününde de devam etti. Kızı için nöbete devam eden anne, “Umudum asla bitmeyecek.” dedi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 648’inci gününde de devam etti.

3 Eylül 2019’dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, nöbet çadırını terk etmedi.

Aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’nin sorumluluğu olduğunu söyleyerek evlatlarını geri istedi.

Kütahya’dan Diyarbakır’a gelerek 2 yıl boyunca nöbete katılan anne Hatice Levent, kızının bir gün geleceği umudunu yitirmedi.

“BURADAN KALKMAYA NİYETİMİZ YOK”

Kızı Fadime için evlat nöbeti tuttuğunu belirten anne Hatice Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı almadan buradan kalkmaya niyetimiz yoktur. Bizim çocuklarımızın ne suçu var, o taşın mağaranın içinde ve bizim çocuklarımızı neden götürdüler. Kendi evlatlarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın, biz çocuklarımızı çok özledik. Ben çocuğumu çok özledim.

“BİRBİRİNİZİN ELİNİ TUTARAK, HEPİNİZ GELİN”

Fadime’m beni duyuyor ve görüyorsan ne olur yavrum kaç gel. Arkadaşlarını da yanına alarak kaç gel teslim ol. Birbirinizin elini tutarak hepiniz bir gelin. O mağaralar size göre değil, sizin yeriniz bizim dizimizin dibidir.





“UMUDUM ASLA BİTMEYECEK”

Ne olur Fadime’m ben seni, kokunu ve anne deyişini çok özledim kaç gel teslim ol. Umudum da asla bitmeyecek kızımı almadan da buradan asla gitmeyeceğim.”