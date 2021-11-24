Diyarbakır annesi: HDP hangi yüzle Meclis’e girmeyi düşünüyor

6 yıl önce Hatay’da kaçırılan oğlu Erhan için evlat nöbetine katılan anne Aysel Artık, “HDP hangi cesaretle hangi yüzle Meclis’e girmeyi düşünüyor” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 815’inci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen aileler, nöbet çadırındaki kararlı bekleyişlerini sürdürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın (31) annesi Aysel ile babası Ekrem Artık, 6 yıldır evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

“HDP HANGİ CESARETLER HANGİ YÜZLE MECLİS’E GİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlunu bekleyen anne, aramadığı yer kalmadığını, en son buraya başvurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim. HDP’ye sesleniyorum. Meclis'e girmek istiyor. Hangi cesaretle hangi yüzle Meclis’e girmeyi düşünüyor. Evlatlarımızı kaçırarak mı? Evlatlarımızı istiyorum. Yeni katıldım. Evlatlarımızı, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır ağlıyorum. Ama artık ağlamayacağım. Dimdik ayaktayım ve oğlumu dört gözle bekliyorum. Erhan oğlum, sana sesleniyorum. Ne olur kaç gel. Yolunu bulursan hemen kaç gel annem. Seni dört gözle bekliyoruz.”