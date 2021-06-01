Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 638’inci gününde de devam etti.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattıkları evlat nöbeti devam ediyor.

Eylemin 638’inci gününde de aileler HDP il binası önünde kurulan çadırı terk etmedi.

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerde Ayten Elhaman, 2017 senesinden beri göremediği oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini ifade etti.

“BİZ YIKILMAYACAĞIZ”

Elhaman, çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden sonra bir daha göremediğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"4 yıldır ben oğluma hasret kaldım, 2 yıldır bu kapılardayız. Neden HDP milletvekilleri sesiz kalıyor, neden annelere cevap veremiyorlar, çünkü suçlular. Kepenkleri kapattırdık onlara, inşallah HDP kapatılır, biz anneler çocuklarımıza kavuşacağız ve o günü sevinçle karşılayacağız. Evlatlarımızı inşallah alacağız, dağda tek bir evlat kalana kadar devam edeceğiz, sanmasınlar bu anneler yıkılacak, biz yıkılmayacağız.”

Diyarbakır annesi: Kepenkleri kapattırdık onlara, inşallah HDP de kapanır VİDEO